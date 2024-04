Ambulância e carro de passeio se chocam de frente em Quixadá

Uma das mães foi encontrada fora do veículo, na rodovia BR 122, saindo de Quixadá para Quixeramobim, a menos de cinco quilômetros do posto da Polícia Rodoviária, na rodovia CE 265.

Cinco delas estavam na ambulância. Eram duas mães e duas filhas e o motorista, segundo o sub Bezerra, da Polícia Miilitar do Ceará.

Uma ambulância do município de Quixeramobim , a 204,3 quilômetros de Fortaleza, e um carro sedan bateram no início da tarde desta quinta-feira, 4, em Quixadá . O acidente envolveu seis pessoas.

O POVO esteve no local do acidente por volta das 17 horas. A ocorrência, de acordo com o registro da PM, aconteceu 13h54min. Mas os veículos continuavam na rodovia à espera da perícia, despertando a curiosidade de outros condutores que estacionaram para ir até o local do choque.