Miss e professora de Quixadá escreve cordéis para superar dor do bullying

Natural de Quixadá, no Sertão Central, a jovem encontrou no cordel uma saída para contar suas histórias

As rimas de um belo cordel escrevem a história da quixadaense Rayane Fernandes, de 30 anos. Miss, cordelista e professora, a jovem é apresentadora voluntária do programa Viva Bem, da Sertão TV, e desde os 8 anos escreve cordéis para se livrar das más lembranças causadas pelo assédio que ela sofreu.

Rayane é formada em Letras - Língua Portuguesa pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras do Sertão Central (Feclesc-Uece). Filha de agricultores e natural de Sabonete, no interior de Quixadá, no Sertão Central, a jovem dá aula em uma escola estadual no município. Rayane relata que na infância ela foi vítima de bullying e que só entendeu o que estava acontecendo depois do ingresso na faculdade.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Escutei muitas expressões depreciativas sobre minha aparência, e isso causou em mim muitas dores. Mas nunca deixei de ler, estudar e escrever, tudo isso aquecia meu coração demais”, disse.

Ser miss em essência para curar

Antes de ser eleita Miss Eco Ceará 2019, Rayane relata que sempre achou que era feia, porque chegou a ser agredida na escola. “Decidi participar dos concursos porque cresci com minha autoestima terrivelmente abalada. O outro fator é que eu sonhava em desfilar, mas não tinha dinheiro para comprar roupas adequadas”, disse.

Ela diz ainda que queria sentir a emoção de desfilar e poder curar as feridas da infância. Em 2019, ela foi eleita Miss Esco Ceará, cuja final aconteceu no município de Itapipoca, a 139,9 km de Fortaleza. O concurso levaria Rayane ao Miss Eco Brasil, o qual ela não participou.

“Descobri que por questões financeiras eu não poderia participar. Tempo depois o diretor do certame nacional faleceu de Covid-19, e depois disso descobri que esse concurso não tinha um franqueado internacional, que já existia o Miss Eco Brasil com franqueado internacional. Agradeci a Deus por não ter dado certo”, relata.