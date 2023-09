Cidade cearense participa de experiência de inclusão do metaverso na educação básica

A plataforma que será usada é resultado de uma aliança internacional com o aval do Instituto Federal do Amazonas e das Universidades Federais do Cariri e do Maranhão

O município de Porteiras, no Cariri, participa da experiência pioneira na inclusão do metaverso na educação básica. A plataforma que será usada é resultado de uma aliança internacional com o aval do Instituto Federal do Amazonas e das Universidades Federais do Cariri e do Maranhão.

Em entrevista concedida ao jornalista Farias Junior, da rádio O Povo CBN Cariri, a professora Karine Pinheiro, do Instituto de Formação de Educadores da Universidade Federal do Cariri (UFCA), e o CEO da Realms, Leandro Patrício, explicam como será o desenvolvimento do projeto que visa melhorar a experiência dos alunos.

Leandro pontua que o metaverso é um conjunto de ambientes 3D imersivos que servem de apoio aos professores para o enriquecimento das aulas e que são ferramentas que os alunos podem ingressar por meio de avatares.