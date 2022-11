Cobertor usado em cena de abuso sexual contra criança ajuda a identificar suspeito

Foi a partir de uma manta utilizada em uma cena de abuso sexual que a Polícia Federal conseguiu identificar e prender o homem suspeito de produzir, armazenar e compartilhar o material. Ele foi preso nesta quinta-feira, 17, em Penaforte, a 566 km de Fortaleza. Os policiais apreenderam equipamentos e outros dois mandados e busca e apreensão foram cumpridos em Piracicaba, no estado de São Paulo, e em Vila Rica, no Mato Grosso.

O mandado de prisão preventiva e os três mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça cearense e teve como objetivo interromper as práticas criminosas e identificar as eventuais vítimas de abuso. Além disso, os policiais buscaram apreender celulares, documentos e outras mídias para verificar a atuação do suspeito.



A operação policial foi denominada como Curu, que faz alusão a uma espécie de manto preparado com fibras de urtiga. O nome teve como base a identificação de um cobertor, que aparece em uma cena de abuso sexual de uma criança. O manto foi crucial para a identificação e prisão do abusador.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações continuam com análise do material apreendido. De acordo com a PF, inclusive, a ideia é identificar as crianças e adolescentes vítimas dos crimes no intuito de fornecer o devido acompanhamento psicossocial.





Sobre o assunto Suspeito de compartilhar arquivos de abuso sexual com crianças é localizado em Caucaia

ONG americana indica compartilhamento de abuso sexual na internet e PF apreende material

Professor de inglês vira réu por abuso sexual de crianças em Beberibe

Tags