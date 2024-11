Para IBGE, estiagem e temperaturas elevadas tiveram influência no IPCA de setembro e outubro

Os aumentos de preços que resultaram nas principais pressões sobre a inflação do País tanto em setembro quanto em outubro foram impulsionados pela estiagem. A avaliação é de André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saiu de uma alta de 0,44% em setembro para uma elevação de 0,56% em outubro.

"De maneira geral, podemos dizer que a estiagem, as temperaturas mais altas, as secas tiveram influência no IPCA de setembro e outubro sim", afirmou Almeida.