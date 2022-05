Homem suspeito de violência doméstica é preso em Parambu

Um homem foi preso na última quarta-feira, 4, suspeito de violência doméstica contra sua companheira. O caso foi registrado no município de Parambu, a 405 km de Fortaleza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Ceará (SSPDS), o crime de violência aconteceu durante uma briga do casal.

O episódio teria acontecido na madrugada do último dia 27 de abril. Na ocasião, a vítima, uma mulher de 25 anos, teria sido agredida com socos e pontapés pelo homem, de 27 anos, após uma discussão entre o casal. De acordo com informações policiais, ele teria ameaçado a companheira de morte e estava foragido. O homem já possui antecedentes criminais por lesão corporal e violência doméstica no âmbito familiar.

O Poder Judiciário, a partir de solicitação da Polícia Civil, determinou a prisão do suspeito. O homem foi capturado na última quarta-feira, 4 e encaminhado para a Delegacia Municipal de Parambu.



