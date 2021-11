Município de Parambu registra chuva de 114 mm na madrugada deste domingo, 7

A localidade de Poço Cercado, no município de Parambu, registrou 114 milímetros de chuva na madrugada deste domingo, 7, de acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil Municipal. A cidade é localizada no Sertão dos Inhamuns.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil do município, Karinny Tomaz, o órgão não foi acionado pela população para atender ocorrências relacionadas à chuva da madrugada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Em março, se não me engano, foi a última vez que tivemos chuvas nessa proporção”, relatou a coordenadora ao O POVO. Karinny afirmou que a chuva não foi próxima de nenhum dos principais reservatórios da cidade.

Média de chuvas

Conforme dados do site da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), as chuvas em Parambu em 2021 estão 71,8% abaixo da média anual. A média de precipitações no município é de 695.5 mm anualmente. Em 2021, apenas 196.4 mm foram registrados.



Tags