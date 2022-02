Sem mela-mela e paredões, turistas buscam Paracuru para descansar

Destino conhecido pelas festas com paredões de som e mela-mela em anos anteriores à pandemia, Paracuru é procurado por turistas que buscam descansar no Carnaval de 2022. Na manhã desta segunda-feira, 28, as praias da cidade do Litoral Oeste têm poucas pessoas e calmaria.

Para a dona de casa Edna Lopes, 53, moradora de Fortaleza, a tranquilidade foi um ponto positivo. Ela chegou em Paracuru ainda no sábado, 26, e relata não ter visto festas em locais públicos da cidade.

"Eu achei até bom não ter por causa da aglomeração. Aqui está muito tranquilo, deu para descansar, relaxar e brincar", disse Edna, que trouxe outros seis membros da família para a praia.

Segundo a servidora pública Laurinda Santos, 40, a goma foi comprada apenas para as crianças brincarem neste Carnaval. Dona de uma casa na cidade, Laurinda gostou de passar o período sem a movimentação costumeira. "Como eu vim para descansar, não fez a menor diferença", afirma.

Praia do Paracuru durante o Carnaval de 2022 (Foto: Thais Mesquita)



As barracas de praia também ficaram vazias no começo da manhã, com poucos clientes aproveitando as primeiras horas do dia para tomar água de coco ou beber uma cerveja. No entanto, o garçom Gilberto de Oliveira Santos, 41, afirma que a expectativa é de lotação até o horário do almoço.

"Sexta-feira o movimento foi ruim, mas de sábado para cá está muito bom. Daqui para mais tarde as mesas estão lotadas", espera.

