Paracuru terá festa de Réveillon e evento será teste para Carnaval de 2022

A gestão municipal de Paracuru, litoral oeste, informou que haverá festa de Réveillon. O evento será considerado um teste para Carnaval de 2022. A informação é do secretário de Turismo do Município, Angelo Tuzze, em entrevista à Rádio O POVO/CBN nesta sexta-feira, 12.

"A gente está na expectativas. Sabemos dos números e a pandemia ainda não acabou, mas temos que trabalhar com planejamento e com expectativa da liberação. A gente atua de acordo com as diretrizes do governo estadual, acompanhando os números de vacinação e de infectados no Município e no Estado, e os números são animadores", conta o gestor de Paracuru.

Angelo afirma que Paracuru já vem realizando eventos de testes: "A prova de fogo será o Réveillon, um evento que antecede o Carnaval. É importante para o município. A indústria mais ativa em Paracuru é o turismo. Você fica entre a balança da situação econômica e a sanitária. Nossa intenção é realizar o Carnaval com responsabilidade e prudência".

O planejamento para realização de eventos com um grande número de pessoas não é só idealizada por Paracuru. Há dois dias, o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, informou que o município terá programação para o Carnaval, em março, e Pré-Carnaval, em janeiro de 2022. "Hoje nós estamos completando 100 mil doses aplicadas e temos 67% da população acima de 12 anos vacinada. Isso resulta em uma situação que nos dá conforto para ter o Carnaval", disse o gestor também em entrevista à Rádio O POVO/CBN.

