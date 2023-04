Cearense cria sistema com ajuda de inteligência artificial para filho para de chupar o dedo

É natural que na infância os bebês tenham o hábito de chupar o dedo, que aparece com um reflexo da necessidade de sucção. Ocorre que a prática pode acarretar diversos prejuízos fisiológicos, estéticos e até emocionais. Pensando nisso, o mecatrônico Samuel Luz, de 31 anos, criou um sistema que utiliza Inteligência artificial para ajudar o filho Isaac, de 2 anos, a parar com o costume.

O cearense, natural de Pacoti, mostrou o sistema desenvolvido em um vídeo publicado no TikTok. Na gravação, o pequeno Isaac é visto assistindo um desenho em frente ao computador. Quando o menino colocava o dedo na boca, imediatamente o filme parava de ser reproduzido.

“Quando ele coloca o dedo na boca, o vídeo é pausado. Agora ele vai entender que, para que ele assista o desenho, ele não vai poder chupar o dedo. Com isso, a gente utiliza a recompensa de assistir o vídeo como um incentivador”, explicou Samuel no vídeo.

Samuel contou ao O POVO que a ideia surgiu após várias tentativas dele e da esposa, Suzana Marques, de 31 anos, para que o pequeno deixasse de chupar o dedo.

“Há muito tempo eu estou tentando fazer com que o Isaac pare de chupar dedo. Já tinha tentado vários métodos. Tentei conversar, explicar que fazia mal a ele. Tentei até brigar com ele. Cheguei até a botar adesivo, que funcionou por um tempo, mas depois ele começou a tirar. Não estava mais funcionando”, relata o pai.

Samuel Luz desenvolveu um sistema com ajuda de IA para que o pequeno Isaac, de 2 anos, pare de chupar o dedo (Foto: Arquivo Pessoal)



Como o pai trabalha com esse tipo de sistema para indústria e tem uma visão computacional, ele decidiu usar o seu conhecimento para resolver o problema. Em um episódio, Samuel contou que fez um acordo com Isaac e toda vez que o menino colocava o dedo na boca, era pausado manualmente o desenho animado.

Porém, Samuel se distraía e não via a ação da criança. Quando percebia, já fazia um “tempão”. Foi aí que ele começou a trabalhar no projeto sem contar para ninguém.

“O que me incomoda muito do fato de ele chupar dedo é porque eu sei do prejuízo que isso vai causar. Conheço muitas pessoas que chuparam o dedo quando era criança. Isso traz problemas na dicção, na autoestima… E também pode se contaminar com doenças ao colocar a mão suja na boca“, disse o pai.

Suzana, a mãe, achou o projeto incrível. Ela acredita que o sistema pode ajudar outras famílias com crianças pequenas. Eles também são pais de Sarah, de 8 anos.

Confira o vídeo do sistema que o pai utiliza para ajudar o filho de deixar de chupar o dedo

#artificialintelligence #filhos #criatividade original sound - samuelluz @samuelluz.ai Criei uma sistema com IA para ajudar meu filho a parar de chupar o dedo. Quando ele estiver assistindo filme, se colocar o dedo na boca o filme é pausado. O que acha dessa aplicação? #computervision

A repercussão

Após montar o algoritmo, o mecatrônico resolveu testar e gravar como Isaac se comportaria. O vídeo da reação da criança, então, foi publicado e viralizou nas redes sociais. Sobre a repercussão, Samuel fala que se surpreendeu com o tamanho de mensagens que recebeu.

“Eu fiquei muito feliz com os elogios, que vieram de pessoas que eu admiro muito. Apesar de eu não ser especialista em comportamento pessoal, fui parabenizado”.

Entretanto, o pai conta que muitas pessoas interpretaram de forma errada e criticaram a ação. Segundo ele, o sistema não foi criado para tirar a responsabilidade dos pais na criação de seus filhos, mas serve como uma ajuda.

“O sistema não é a cura para o problema, na verdade é só uma ferramenta a mais que pode ajudar. Isso não tira a responsabilidade do pai de dar atenção, de cuidar, de orientar”, finaliza.

Questionado se o pequeno já largou o hábito de chupar o dedo, o pai conta que ainda é cedo para ver os resultados, pois ele também assiste desenhos na televisão. Porém, já vê alguma melhora. “Deixei ele ontem assistindo sem ativar o sistema e ele não chupou o dedo”.

