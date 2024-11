Supermercado é interditado por risco de desabamento em Pacatuba

Supermercado foi interditado após denúncias de populares Crédito: Defesa Civil de Pacatuba

O supermercado "Vem pra K Atacarejo", situado em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foi interditado nesta quinta-feira, 28, por risco de desabamento. Conforme informações da Defesa Civil do Município, parte do teto do local chegou a despencar horas após a interdição. Populares acionaram o órgão por volta das 17h30min. Quando agentes chegaram no local, observaram seis rachaduras em uma das paredes e realizaram a interdição do espaço, solicitando a evacuação do prédio.

Todos os funcionários presentes foram retirados do local e as portas foram fechadas. "Por medida preventiva, foi orientado aos vizinhos que procurassem outro local para dormirem na noite de hoje, até o proprietário colocar as barreiras de contenção", destaca Defesa Civil do Município.