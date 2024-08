Tribunal do Júri inocenta suplente acusado de matar vereador 11 anos após o crime

Suplente de vereador acusado do crime ficou preso por três anos

A Justiça inocentou o suplente de vereador José Cleodon Rodrigues Costa da acusação de homicídio do vereador Valdomiro Nascimento da Sousa. O crime ocorreu em janeiro de 2013, em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Mais de 11 anos após o caso, o político que era apontado por envolvimento no crime foi absolvido. O julgamento ocorreu na segunda-feira, 29, no fórum de Pacatuba.



De acordo com o advogado do réu absolvido, Talvane Moura, Cleodon foi preso injustamente por três anos, teve o mandato cassado e enfrentou o preconceito na região durante os 11 anos que aguardava julgamento.

Valdomiro Nascimento era vereador e estava no primeiro mandato quando foi morto. Na época os moradores da Pacatuba realizaram protestos pedindo por Justiça. Conforme o advogado, uma operação foi realizada com a quebra de sigilo telefônicos de suspeitos de envo lvimento no caso e teriam declinado o envolvimento de outras pessoas.