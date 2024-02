Mulher relata como foi mordida por macaco-prego em Pacatuba

Mulher foi mordida por um macaco prego durante um passeio no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza Crédito: Arquivo Pessoal

A atriz e produtora cultural Karoline Tedesco relatou a mordida que sofreu de um macaco prego após se aproximar dos animais durante um passeio no município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu no dia 21 de janeiro.

Pelas redes sociais, Karoline Tedesco contou que foi a um restaurante localizado no município a convite do namorado para visitar os animais que ficam em área no local. Além do casal, familiares do companheiro de Karoline estavam no passeio.

Leia mais Mordida ou arranhão de gato: o que fazer se sofrer um ataque? Sobre o assunto Mordida ou arranhão de gato: o que fazer se sofrer um ataque?

Em vídeo, a artista contou que, além do restaurante, o local tinha uma lagoa, espaço para pescar, árvores, gramado e animais, como pavão, peixes e macacos. Ela destacou que os primatas eram os animais que estava mais animada para ver.

Durante o dia, Karoline e os outros integrantes do passeio pescaram, tiraram fotos, almoçaram e, em seguida, foram ver os animais. Para visitar os macacos, especificamente, era necessário atravessar uma pequena lagoa que dá acesso a um espaço com árvores, onde estavam os animais. Inicialmente, ela não chegou perto dos macacos, pois não queria se molhar, mas, após ver a interação entre os animais e os familiares do namorado, Karoline decidiu se aproximar. Os animais fizeram barulhos com a boca, e o grupo chegou a pensar que os animais estavam “felizes”.

“Eu achei muito estranho quando eles ficavam olhando para mim e ficavam fazendo barulhos com a boca, meio que muito eufóricos, e não parecia que eles estavam felizes. Parecia tudo, menos que eles estavam felizes. Mas, como eu não sei como é a alegria de um macaquinho, eu acreditei que fosse”, disse. Ela conta que um dos macacos chegou a pegar na mão dela e levar em direção a boca, porém ela conseguiu tirar. Em seguida, ele foi em direção ao pé dela e o mordeu duas vezes. Na primeira vez, Karoline aponta que não doeu e que o animal parecia estar brincando, porém, na segunda vez o macaco não soltou o pé dela. “O macaco foi para o meu lado esquerdo e abocanhou o dorso do meu pé esquerdo. Não doeu. Em seguida, ele mordeu o meu pé e aí não soltou. Eu ainda deixei, porque achei que ele fosse soltar e, depois, eu comecei a me desesperar”, relembrou.

Interação entre humanos e macacos O biológo Fernando Heberson aponta que pessoas sem capacitação técnica para trabalhar com esses animais não devem se aproximar dos mamíferos. Assim como outros animais, os macacos mordem para se defender e apresentam sinais quando se sentem ameaçados.

“Isso é uma coisa comum de os animais fazerem, morder para se defender. A gente tem que pensar na perspectiva do animal. Esses macacos são animais pequenos em comparação à pessoa. Imagina se você tem um gigante se aproximando de você, um gigante que tem comportamentos imprevisíveis, que é o caso da nossa espécie. Cada indivíduo vai ter um padrão comportamental, o que nos torna criaturas muito imprevisíveis para os outros animais”, detalhou.

De acordo com o mastozoólogo, os barulhos que os macacos faziam com a boca eram, na verdade, avisos para que o grupo não se aproximasse.

“Mostrar os dentes e fazer barulhos com a boca pode parecer uma risada, do ponto de vista da nossa espécie, mas, para eles, é um sistema de alerta. Estão dizendo: ‘Fica longe’. Os animais dão avisos de que você não deve se aproximar deles. Dependendo do animal, ele vai fugir, eriçar os pelos, as escamas, vão ficar em pé”, explicou.

Transmissão de doenças O profissional pontua que os mamíferos, principalmente primatas silvestres, são espécies evolutivamente próximas do ser humano. A partir disso, as respostas fisiológicas, imunológicas e parâmetros fisiológicos são parecidos, ou seja, há a possibilidade de transmissão de doenças.

“Eles podem transmitir doenças para a nossa espécie devido a essa semelhança genética. Então, é muito fácil uma doença presente, originalmente, em um macaco passar para a espécie humana. O contrário também pode acontecer, como ocorre com o vírus da herpes”, destacou.