Pacajus: campanha arrecada kits de higiene pessoal para "mães do lixão"

A Cooperativa de Atendimento Pré e Hospitalar (Coaph) realiza uma campanha solidária para ajudar mulheres que são mães e trabalham no lixão de Pacajus, município localizado a 57,3 km de Fortaleza. A iniciativa tem como objetivo a montagem e distribuição de kits de higiene compostos por xampu, sabonete, escova de dente, dentre outros itens pessoais. A arrecadação de doações começa neste mês e vai até o próximo dia 8 de maio.



A campanha faz parte do projeto "Mais Amor", que tem cinco anos de atuação na organização de ações sociais em abrigos, asilos e com pessoas em situação de rua.

Para este ano, o projeto visa contribuir com a saúde das mulheres que trabalham com coleta de lixo e reciclagem em Pacajus, em homenagem ao Dia das Mães. Em entrevista ao O POVO, a supervisora de eventos da Coaph, Ângela Sales, conta sobre a escolha do local para a campanha.



“A princípio, nós pensamos em diversas instituições, mas entendemos que o lixão de Pacajus seria uma excelente oportunidade de contribuir e dar assistência às mulheres que trabalham lá, pois elas, costumeiramente, não recebem o devido apoio. Então, vimos nele a chance de levar itens de higiene pessoal, considerando a demanda intensa desses cuidados e a carência vivenciada no local.”



Em 2022, a Coaph faz parceria com a campanha de arrecadação da Cruz Vermelha, que doará 300 absorventes para que sejam distribuídos entre as mulheres do lixão. Além disso, a cooperativa está aberta para doações de outras instituições e interessados em colaborar com a ação.



“A expectativa é que a gente consiga com a arrecadação montar kits para atender as mais de 80 mulheres que já temos cadastro de atuação lá no lixão. A ideia é que consigamos, com os parceiros e as doações das demais pessoas, juntar kits o suficiente para atender todas essas mulheres”, completa a supervisora.



Serviço



As doações serão recebidas na sede da Coaph, na rua Marcondes Pereira 1065, no bairro Dionísio Torres. Além disso, os interessados poderão entrar em contato pelo número (85) 9197 9609, caso desejem que a própria instituição realize a coleta dos itens a serem doados.



