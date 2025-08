Aposta do Ceará ganha R$ 17 milhões na Lotomania desta sexta, 1°

Vencedor é da cidade de Nova Olinda, na Região do Cariri; uma aposta de Fortaleza também ganhou R$ 77mil

Uma aposta realizada no município de Nova Olinda, distante 501 quilômetros (km) de Fortaleza, foi premiada com R$ 17,3 milhões na Lotomania da sexta-feira passada, 1°. O jogo foi o único da edição com 20 acertos, garantindo o prêmio milionário para o participante cearense.

De acordo com o resultado publicado no site das Loterias Caixa, a aposta foi do tipo simples, ou seja, daquelas onde o jogador por apenas R$ 3, escolhe 50 números entre 100 disponíveis.