Homem é condenado a 10 anos de prisão por matar a própria mãe em Nova Russas

O homicídio de uma idosa de 67 anos, ocorrido no dia 23 de novembro de 2009 , em Nova Russas , a 304,39 km de Fortaleza, teve desfecho nessa quarta-feira, 23. Antônio Edmilson Carvalho Costa foi condenado a 10 anos, 2 meses e 18 dias de prisão pelo assassinato da própria mãe.

De acordo com o Ministério Público, o crime aconteceu após Antônio Edmilson chegar em casa sob efeito de álcool. Na ocasião, ele agrediu tanto a companheira quanto a mãe.

Segundo a investigação foi revelado que durante as agressões, a companheira conseguiu fugir da residência com os filhos e acionou a Polícia. Com a chegada da equipe policial, o homem foi preso em flagrante.

Vítima sofreu traumatismo craniano

Quando a equipe policial chegou ao local, Antônio Edmilson foi preso em flagrante. A mãe, embora socorrida, não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência das agressões. A análise da perícia constatou que a vítima sofreu traumatismo craniano causado pelos golpes desferidos pelo filho.