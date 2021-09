Corpo de mulher é encontrado na zona rural de Morada Nova

O corpo de uma mulher sem identificação foi encontrado pela população na localidade de Açude Novo, em Morada Nova, a 169,8 quilômetros de Fortaleza, na manhã deste domingo, 19. A vítima foi atingida a tiros e estava em um lugar longe de habitações.

Equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local. Um procedimento foi registrado na Delegacia Regional de Russas e será transferido para a Delegacia Municipal de Morada Nova, que dará continuidade às investigações.



