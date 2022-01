Missão Velha: Rural da Vacina reforça imunização contra a Covid-19

A Rural da Vacina atende as pessoas que não tomaram a primeira dose do imunizante contra o coronavírus

O município de Missão Velha ganhou mais um reforço para intensificar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Na manhã desta sexta-feira (7) foi implementado o programa Rural da Vacina. Já no primeiro dia 100 pessoas foram imunizadas nos distritos de Missão Nova, Barreiras e Riacho das Palmeiras.



A Rural da Vacina pretende percorrer os vários distritos da cidade para atender os habitantes que não tomaram a primeira dose do imunizante contra o novo coronavírus. A proposta é facilitar a busca ativa de pessoas que precisam ser vacinadas e orientá-las sobre a importância da vacinação e funcionamento do esquema vacinal do município. O prefeito de Missão Velha, Dr. Lorim, participou do lançamento do programa percorrendo algumas das localidades.

As ações da prefeitura acontecerão às sextas feiras, das 8h às 13h, e o itinerário divulgado no site da prefeitura. No decorrer das semanas, um carro de som percorrerá o município informando as localidades na zona rural que receberão o imunizante a cada semana. Segundo a prefeitura, a Rural da Vacina está preparada para levar as equipes de imunização a diversas áreas da cidade, até as de mais difícil acesso.

