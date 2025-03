Submetralhadora de origem americana é apreendida no município de Miraíma, no Ceará

Dispositivo foi encontrado por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), durante patrulhamento

A arma estava em uma mochila abandonada abandonada em uma residência desocupada. O equipamento foi localizada por uma equipe do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), durante um patrulhamento.

Uma submetralhadora M3 calibre .45, de fabricação americana, foi apreendida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) na manhã desta quinta-feira, 27, no município de Miraíma , localizado a 184,35 km de Fortaleza. Junto ao dispositivo, também foi encontrado um carregador e 22 munições.

De acordo com a Polícia, os agentes teriam tomado conhecimento da localização da arma e diligenciado até o local indicado. Após as buscas, a mochila contendo a arma de fogo e as munições foi encontrada. Não há informações sobre suspeitos.

O material foi apreendido pela equipe e encaminhado à Delegacia Regional de Itapipoca, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) que vai investigar o caso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.