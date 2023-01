Milhã recebe gestores de Mato Grosso do Sul para Jornada Pedagógica 2023

Gestores da cidade de Deodápolis, no Mato Grosso do Sul, percorreram mais de três mil quilômetros para visitarem Milhã, situada no Sertão Central do Ceará, com o objetivo de conhecerem as metodologias educacionais aplicadas no município.

O intercâmbio, que se iniciou nesta segunda-feira, 23, acontece no âmbito da Jornada Pedagógica 2023, realizada na Escola Municipal Cleonice Bezerra Pinheiro Rosa, e vai se estender até quarta-feira, 25.

Realizando a sua segunda visita à cidade cearense, o secretário de Educação de Deodápolis, Adriano Pimentel, afirma esperar que o período na cidade possa ser de trocas de experiências no âmbito educacional. “Buscamos sempre referências na educação e, cada vez mais, Milhã está aparecendo como destaque na educação básica”. O secretário também assegura que um dos motes da visita é compreender o processo de início pedagógico realizado pela cidade cearense.

No primeiro dia do encontro foram realizadas as palestras “Método AEIOU, potencializando habilidades” e “Sucesso e Gestão Escolar”. Para os professores do ensino fundamental estão previstas formações sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o Documento Curricular Referencial do Ceará (DCRC). Os docentes da educação infantil vão assistir à conferência “A sala de aula é um espaço de amor – só assim a aprendizagem acontece”.



Sucesso educacional

De acordo com a Prefeitura, em Milhã os estudantes da rede municipal têm acesso a uma moderna metodologia de ensino, além de terem à disposição computadores, diferentes acessórios digitais e aulas de campo. Sete escolas municipais, com cerca de 2.300 estudantes, são geridas pelo Município.



A professora Marta Neiva Pinheiro, coordenadora pedagógica da escola Cleonice Bezerra, aponta que o sucesso educacional é fruto de uma correta gerência.

Em 2021, ano da última atualização do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), Milhã obteve a pontuação de 6,3, superior aos 4,9 projetados como meta. Já no Índice de Oportunidades da Educação Básica (IOEB), a cidade conquistou a terceira colocação no ranking nacional, com uma média de 6,6. A nota foi maior do que a observada no Brasil, de 5,5.



