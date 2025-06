Mãe de menino de 12 anos encontrado morto em Mauriti diz que filho foi torturado

Segundo Jozyele Martins, o menino teve costelas e braços quebrados e foi arrastado para uma área de difícil acesso. Ela diz ter recebido as informações em um laudo pericial

Segundo Jozyele Martins, o menino teve costelas e braços quebrados e foi arrastado para uma área de difícil acesso. Ela diz ter recebido as informações em um laudo pericial.

A mãe de Francisco Thiago Martins Furtado, de 12 anos, encontrado morto na última terça-feira, 24, em Mauriti, acredita que o filho tenha sido torturado até a morte. O corpo da criança foi localizado em uma pedreira na área do Parque de Vaquejada Araticum.

A suspeita inicial era de que a criança teria sofrido traumatismo craniano após cair de uma altura de 20 metros, hipótese rechaçada pela mãe. "Ele não caiu, como algumas pessoas estão falando. Mataram e o jogaram desacordado nas pedreiras. Quebraram três dentinhos dele e o torturaram até a morte. Eu quero Justiça, não aguento mais conviver com isso", disse a mãe em vídeo divulgado nas redes sociais, no qual ela aparece segurando o laudo.

O menino passou dois dias desaparecido antes de ser encontrado morto. Ele saiu de casa no domingo, 22, para participar de uma vaquejada e não retornou. Jozyele tem convicção de que o filho foi morto de maneira brutal, mas não suspeita da autoria ou motivação do crime. "Eu sei que a Polícia está investigando, mas eu preciso de uma resposta. Meu filho era apenas uma criança de 12 anos. Ele só queria viver. Ele não queria outra coisa a não ser viver".

Em nota enviada à rádio O POVO CBN Cariri, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que o caso é investigado pela Delegacia de Mauriti, que realiza oitivas e diligências para elucidar as informações e aguarda o laudo pericial para confirmar a causa da morte.

A pasta ainda informou que equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Perícia Forense e do Corpo de Bombeiros estiveram no local da ocorrência, na última terça-feira, 26, para realizar os procedimentos cabíveis.