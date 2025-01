Pássaros silvestres resgatados são entregues ao Cetas pela PM

O Cetas é uma unidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e fica localizado no bairro Guajeru, em Fortaleza .

Uma equipe do BPMA realizou o resgate de seis aves silvestres, sendo eles dois galos de campina, um corrupião, um sibite, um bigodeiro e um azulão. A ação ocorreu no bairro Mondubim, em Fortaleza, no último domingo, 19.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os animais resgatados foram entregues junto de uma coruja e um marreco , oriundos de uma entrega voluntária ao BPMA, ao Cetas, no bairro Guajeru, em Fortaleza.

Como não possuía autorização para criar os animais, o suspeito foi conduzido ao 13° Distrito Policial (DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Foi realizado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) por criar ilegalmente animais silvestres.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Serviço

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

13° Delegacia de Polícia: (85) 3101 2050

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br