Estudantes encontram rã em merenda de escola na Região Metropolitana de Fortaleza

Caso aconteceu em escola profissionalizante no município de Maranguape. Seduc afirma que empresa fornecedora será notificada e que visitará o colégio

Em nota, a Secretaria informou que a empresa fornecedora da alimentação ao colégio será notificada e haverá uma visita da Seduc à instituição, "com a participação de técnicos da Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação (Crede) 1, responsável pelas escolas da região, além de nutricionista da Seduc, para apurar os fatos".

Estudantes de uma escola na Região Metropolitana de Fortaleza foram surpreendidos na hora da merenda na última terça-feira, 10. Uma rã foi encontrada no caldo oferecido aos alunos da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Salaberga Torquato Gomes de Matos, em Maranguape , e publicado nas redes sociais. A Secretaria da Educação (Seduc) afirma já ter "tomado conhecimento e adotado medidas".

Rã encontrada em merenda: secretaria destaca que cardápio é validado por nutricionistas

Ainda conforme a Seduc, a alimentação da EEEP Salaberga possui cardápio "validado e assinado pela equipe de nutricionistas da Secretaria com base no que está estabelecido na legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)".

O comunicado aponta que "levando em consideração as exigências nutricionais por nível de ensino, são priorizados alimentos in natura, respeitando hábitos alimentares e cultura alimentar da região, levando em consideração uma alimentação saudável".

"Os alunos diagnosticados com necessidades alimentares especiais tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre outras, mediante a apresentação de laudo médico, têm cardápios adaptados de acordo com a patologia atestada, elaborados pela nutricionista do programa de alimentação escolar", completa a Seduc.

