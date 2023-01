Suspeito de participar de homicídio é preso em Maranguape

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de um homem suspeito de participação em uma morte e dupla lesão corporal em Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza, na última sexta-feira, 13. A captura em flagrante aconteceu logo depois do crime, no bairro Área Seca.

As buscas começaram depois do registro de um caso de homicídio seguido de dupla lesão corporal, na quinta-feira, 12.

Por meio das investigações, os policiais identificaram um suspeito que teria participado do crime prestando apoio. O homem de 26 anos, identificado como Francisco Willame Ferreira da Silva, foi localizado em uma mata do município, onde foi preso.

Conhecido como “Coringa”, tem registros em sua ficha por tráfico de drogas. Ele foi levado à Delegacia Metropolitana de Maranguape, onde as medidas cabíveis foram tomadas.

"Coringa" foi autuado em flagrante por homicídio e agora se encontra à disposição da Justiça. A unidade segue suas investigações com o intuito de localizar outros envolvidos no crime.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana de Maranguape: (85) 3101-2808



