Operação da PF investiga invasão de sistema do TSE e cumpre mandados em Maracanaú

A Polícia Federal (PF) deflagrou operação nesta terça-feira, 25, para investigar a invasão do sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio do aplicativo e-Título. O esquema criminoso utilizava o aplicativo para inscrição eleitoral em nome de pessoas públicas. Ação teve mandados cumpridos em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município cearense, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na capital de São Paulo e em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.