Incêndio em vegetação é registrado em Limoeiro do Norte

Um incêndio em vegetação foi registrado no bairro Cidade Alta, em Limoeiro do Norte, distante 198,88 quilômetros (km) de Fortaleza, na noite dessa quinta-feira, 26. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE). Não houve registro de possíveis vítimas.

De acordo com a instituição, local atingido pelas chamas é um loteamento que foi feito dentro de uma antiga lagoa aterrada.

Agentes foram acionados para atender à ocorrência por volta das 18 horas, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).