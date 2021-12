Excesso de manteiga na receita causa incêndio em padaria no Interior do Ceará

O excesso de manteiga em uma receita acabou exigindo que os bombeiros fossem acionados para combater o incêndio em uma padaria de Limoeiro do Norte. Guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (2ªCia/4ºBBM), comandada pelo tenente Pinheiro, debelou o incêndio previamente controlado na padaria da Rua Santa Luzia na tarde desse sábado, 11. Não houve vítimas.

Ao chegarem no local, por volta das às 14h30min, os bombeiros encontraram o ambiente com muita fumaça. De acordo com o padeiro Augusto Silva, em depoimento ao Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por causa da reação entre o acúmulo de gordura da manteiga e o calor do forno.

O fogo foi controlado e resfriado pelo padeiro, mas a fumaça persistiu. Assim, os bombeiros usaram equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção respiratória autônoma (Epra). Já para o combate do fogo, foi necessário o desligamento da energia elétrica e o uso de 500 litros de água.

O forno e parte da fiação elétrica ficaram danificados, além do ambiente com fuligem. No entanto, não houve vítimas no incidente.

