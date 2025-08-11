Criança de 5 anos é salva após cirurgia para tratar aneurisma raro na artéria carótida no Ceará

Criança de 5 anos é salvo após cirurgia para tratar aneurisma raro na artéria carótida no Ceará / Crédito: Reprodução/Sesa

O que começou como um desconforto aparentemente simples transformou-se, em poucos dias, em uma corrida contra o tempo para salvar a vida de Talyson, um menino de apenas cinco anos de idade. A criança deu entrada na unidade hospitalar sentindo dores no pescoço, perda de apetite e chegou a vomitar sangue. Leia também | Desigualdade: Ceará é o 4º do NE com mais crianças sem acesso à creche

Diante do quadro, os pais, Talita Viana, 23, e Antônio Alves, 33, agricultores do Sítio Umburana, em Jucás, no interior do Estado, buscaram apoio imediato na própria região, mas a gravidade dos sintomas exigiu transferência urgente para o Hospital Infantil Albert Sabin (Hias), em Fortaleza. Ao chegar à unidade, no dia 2 de agosto, o garoto estava debilitado e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi reanimado com sucesso pela equipe da emergência, que iniciou imediatamente os procedimentos para identificar a causa do sangramento intenso. O diagnóstico definitivo revelou uma condição rara

Exames apontaram que o sangue vinha da nasofaringe, área localizada atrás do nariz. Para conter o quadro, foi realizado um tamponamento nasal de urgência, permitindo que a investigação prosseguisse. O diagnóstico definitivo revelou uma condição rara: um aneurisma na artéria carótida interna, situação incomum em crianças e de alto risco de morte em caso de rompimento.