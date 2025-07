Viametro contesta subsídio aprovado na Câmara e confirma passagem a R$ 6,23 em Juazeiro

Novo valor deverá ser cobrado a partir de sábado, 5. A medida ocorre mesmo após o Legislativo ter aprovado, na terça-feira, 1º, um subsídio mensal de R$ 750 mil para evitar o aumento da tarifa cobrada aos usuários do transporte

A decisão foi formalizada em notificação enviada ao gabinete do prefeito, Glêdson Bezerra (Podemos), e a empresa afirma que não há alternativa diante de prejuízos acumulados e da ausência de repasses do Município.

A empresa Viametro, concessionária do transporte público em Juazeiro do Norte, informou à rádio O POVO CBN Cariri que a decisão de atualizar a tarifa dos ônibus para R$ 6,23 está mantida. O novo valor será cobrado a partir de sábado, 5 de julho.

A medida ocorre mesmo após o Legislativo ter aprovado, na terça-feira, 1º, um subsídio mensal de R$ 750 mil para evitar o aumento da tarifa cobrada aos usuários do transporte. A emenda aprovada pela Câmara não prevê pagamento retroativo, ponto contestado pela empresa, que informa ter mais de R$ 3,9 milhões a receber.

Na notificação, à qual a rádio O POVO CBN Cariri teve acesso, a empresa alega não ter recebido resposta da Prefeitura ao requerimento administrativo enviado em 18 de junho, tampouco a implementação do subsídio previsto para 2025, com pagamentos retroativos.

A Viametro justifica o novo valor com base no Decreto Municipal nº 933, de 29 de dezembro de 2023, que estabelece R$ 6,23 como “tarifa técnica”, ou seja, o custo real para a operação do serviço, sem subsídio.

“No estrito cumprimento ao disposto no Decreto, não nos resta alternativa senão aplicar a tarifa integral, visando mitigar os severos prejuízos financeiros que ameaçam a continuidade do serviço”, diz o documento enviado à gestão municipal.