Homem é preso por estuprar sobrinha de cinco anos em Juazeiro do Norte

Um homem de 29 anos foi capturado na tarde dessa segunda-feira, 24, suspeito de cometer estupro de vulneralvel contra uma criança de cincos anos de idade. O caso ocorreu em Juazeiro do Norte, a 527,57 quilômetros de Fortaleza. Conforme investigações, o indivíduo é tio e padrinho da vítima.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito se aproveitou que estava sozinho com a vítima em casa e praticou atos libidinosos com ela. O caso ocorreu no dia 22 de janeiro deste ano, um Boletim de Ocorrência (B.O) foi feito para noticiar o fato.