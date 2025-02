EUA amplia restrições de vistos para 'pessoas que exploram a mão de obra cubana'

Os Estados Unidos ampliaram as restrições de vistos para "pessoas que exploram a mão de obra cubana" por meio de "trabalho forçado", em particular os médicos no exterior, informou nesta terça-feira (25) o chefe da diplomacia, Marco Rubio.

O governo cubano vende serviços a outros países através das chamadas "missões internacionalistas", que incluem atividades médicas, que segundo analistas representam a principal fonte de entrada de divisas para a ilha.