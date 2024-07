Homem atropela pessoas e veículos com retroescavadeira em Juazeiro do Norte

Um homem, de 23 anos, atropelou carros e motocicletas com uma retroescavadeira. A ocorrência aconteceu no Parque de Eventos Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, na madrugada deste domingo, 14. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) confirmou que o motorista tinha ingerido bebida alcoólica.

A ação do homem foi filmada por pessoas que estavam no local. No vídeo é possível ver a pá da retroescavadeira arrastando os veículos. Ao menos sete foram atingidos. Um carro da marca Toyota Corolla ficou completamente destruído.

O suspeito só parou a retroescavadeira após populares arremessarem pedras contra a cabine de operação. A máquina é terceirizada por uma prestadora de serviço da Prefeitura de Juazeiro do Norte, GR Máquinas. A gestão municipal informou que o dono foi notificado para tomar as devidas providências.