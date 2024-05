Homem é condenado a 30 anos de prisão por matar idosa em Juazeiro do Norte

Um homem foi condenado a 30 anos de prisão em regime – a priori – fechado por matar uma idosa em um matagal em Juazeiro do Norte, no Cariri. A sentença foi expedida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte no último dia 5 de abril, menos de um ano depois do crime registrado no dia 22 de abril de 2023.

Wellington dos Santos Silva foi condenado pelo crime de latrocínio (roubo seguido de homicídio), já que depois de tirar a vida da idosa, levou consigo o relógio e os chinelos que pertenciam a ela.

Os autos do processo apontam que ela tinha o hábito de sair de casa para juntar materiais recicláveis e que, no dia do ocorrido, saiu de casa durante a tarde e não voltou mais. A família acionou as autoridades para que iniciassem as buscas e, posteriormente, a idosa foi encontrada morta no matagal com sinais de violência.