Homem cai na Colina do Horto durante prática de parapente

Um homem de 51 anos caiu na Colina do Horto, em Juazeiro do Norte, durante uma prática de parapente –, na noite desse domingo, 16. Conforme Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima foi encontrada inconsciente e com "muitas escoriações" e "fraturas", sendo levado a um hospital local.

Identificado como Wanderton Carlos Vasconcelos, empresário do ramo de equipamentos de informática, o homem estava com um grupo de parapentistas e foi um dos últimos a saltar na Colina. Ele teria caído sobre uma área de "pedras, em uma inclinação acentuada", segundo órgão.

Equipes do CBMCE e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foram acionadas para a ocorrência. A vítima foi resgatada em um trecho situado a cerca de 150 metros abaixo do local onde o salto aconteceu.

Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento do empresário ainda no local e constatou que ele apresentava "muitas escoriações" e "fraturas", encaminhando o homem para um hospital de trauma situados na região.

Segundo publicado no site da SSPDS, o trabalho das equipes foi realizado por meio da "abertura de uma trilha para chegar ao ponto da queda". A vítima foi "estabilizada e imobilizada pelos bombeiros, sendo içada em seguida pela aeronave até o ponto mais próximo, onde foi colocada em uma ambulância".

Ao O POVO, o CBMCE informou ainda que, devido ao fato da vítima estar inconsciente, "ainda não há" como saber o que ocorreu no momento da queda.

