Mulher é detida suspeita de furtar R$ 1,5 mil de casal de idosos

Uma mulher de 51 anos foi detida, no início da tarde desta quarta-feira, 27, suspeita de furtar R$ 1,5 mil da aposentadoria de um casal de idosos no bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. O furto ocorreu no último dia 15 e a mulher foi flagrada por câmeras de segurança saindo da casa dos idosos.

LEIA MAIS| Dois homens suspeitos de roubar 26 ovelhas de casal de idosos são presos em Caucaia

A mulher, identificada pelos policiais militares, foi conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi ouvida e liberada por não haver mais flagrante. Um inquérito policial por portaria, pelo crime de furto, foi instaurado. A Polícia não informou se o dinheiro foi devolvido.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags