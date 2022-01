Bolsonaro compartilha vídeo que mostra avanço das águas da transposição na barragem de Jati

O presidente Jair Bolsonaro compartilhou em seu suas redes sociais nessa quarta-feira, 5, um vídeo que mostra o avanço das águas da Transposição do Rio São Francisco para a barragem de Jati, na região do Cariri. O trecho integra o Eixo Norte, que abrange mais de 140 municípios no Ceará, no Rio Grande do Norte e na Paraíba. A etapa da obra foi inaugurada por Bolsonaro ainda em junho de 2020, em sua primeira visita oficial como presidente ao Ceará.



Gravado na última segunda-feira, 3, o vídeo mostra um dos principais pontos de deságue, de onde o recurso hídrico segue em direção às três estações de bombeamento para, então, chegar à barragem de Boa Vista, localizada no município de São José de Piranhas (PB). Somente no Eixo Norte, as águas percorrem um trajeto de quase 260 quilômetros, passando por 15 reservatórios, oito aquedutos e três túneis.



O vídeo foi veiculado pelo canal do YouTube Lorim Aventuras, que acompanha a evolução da obra há mais de um ano, mostrando imagens dos reservatórios e a liberação das águas. “Está lindo de se ver, muita água no vertedor, é o Sertão virando mar”, disse o autor da gravação.

- Avanços no Eixo Norte da transposição do São Francisco. Cenas recentes da barragem de Jati / Ceará.

- Avanços no Eixo Norte da transposição do São Francisco. Cenas recentes da barragem de Jati / Ceará.

Lançada em 2007, ainda no Governo do ex-presidente Lula (PT), principal opositor de Bolsonaro, a Transposição do São Francisco ainda hoje tem sua “paternidade” disputada por seguidores dos dois políticos. Ao publicar o vídeo, o atual presidente foi rebatido com comentários atribuindo a obra ao petista. “Obrigado presidente Lula”, disse uma seguidora. “O Nordeste sabe quem fez”, comentou outra, mostrando uma foto de Lula.

Os apoiadores de Bolsonaro não deixaram barato. "O orgulho do meu presidente. As águas chegando para os mais carentes”, exaltou um seguidor. “Coisa linda, presidente, em tão pouco tempo fez chegar água aos que mais precisam”, retuítou outro.

