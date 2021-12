Jati registra chuva de 110 mm nesta terça-feira, 21; veja previsão do tempo

A cidade de Jati registrou a maior precipitação desta terça-feira, 21, com 110 mm de chuva. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a macrorregião do Cariri, no sul do Ceará, teve os maiores registros de chuvas entre a noite de segunda-feira, 20, e a madrugada desta terça.

Nenhum outro município teve chuvas com mais de 100 mm. Penaforte, município mais ao sul do Ceará, também registrou grandes volumes de precipitações, com 94 mm. Em seguida, Brejo Santo teve índice de 85 mm.

Ao todo, pelo menos 30 municípios do Estado tiveram registro de chuvas, segundo dados preliminares da fundação. A maioria deles está concentrada no Cariri. A Funceme já havia previsto que a região tinha alta possibilidade de chuvas na segunda-feira, 20. Na madrugada de terça, além do Cariri, a faixa litorânea e o Maciço de Baturité tinham condições mais favoráveis às chuvas.

Região do Cariri foi a que mais apresentou registros de chuvas na madrugada desta terça-feira, 21



Para esta quarta-feira, 22, a previsão é de “céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões, com alta possibilidade de chuva no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, no Maciço de Baturité (entre madrugada e manhã), no Cariri e no Sertão Central e Inhamuns (entre tarde e noite)”, segundo os especialistas do órgão.

Acumulados de chuva:

- Jati (Posto: JATI): 110 mm

- Penaforte (Posto: PENAFORTE): 94 mm

- Brejo Santo (Posto: POÇO DO PAU): 85 mm

- Jati (Posto: SÍTIO MACAPÁ): 83 mm

- Missão Velha (Posto: JAMACARU): 42,6 mm

- Porteiras (Posto: PORTEIRAS): 42 mm

Chegada do verão

Nesta terça-feira, 21, o verão do Hemisfério Sul é iniciado. Quando o Hemisfério Sul está inclinado 23,5º na direção do sol acontece o evento astronômico chamado de Solstício de Verão, que marca o início da estação.

Conforme divulgado pela Funceme, o desconforto térmico pode aumentar no Ceará devido aos dias mais longos, temperaturas altas e aumento da umidade, além de chuvas mais frequentes, característicos da estação.



