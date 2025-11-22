Vídeo mostra peixes mortos após Canal da Integração esvaziado

Vídeo mostra peixes mortos após esvaziamento do Canal da IntegraçãoA situação foi registrada nesta sexta-feira, 21, com um morador apontando os impactos da redução no trecho. O serviço já foi retomado
Centenas de peixes mortos boiando no Canal da Integração, parte do Eixão das Águas, em Jaguaribara, chamaram a atenção de um influencer da região nesta sexta-feira, 21. No registro, Juvenal Pinheiro aponta a redução do nível da água como o motivo.
Na cena, Pinheiro afirma que os moradores não foram notificados sobre o esvaziamento e lamenta o ocorrido. Em sua última publicação, atualiza o ocorrido e destaca o retorno da operação, enquanto os peixes são levados pela água.
Em nota, a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), informou que a redução no Trecho 01 do Eixão das Águas foi “uma operação necessária realizada a pedido do consórcio responsável pelas obras de duplicação do equipamento”.
Vídeo mostra peixes mortos após esvaziamento do Canal: entenda caso
A baixa temporária do nível da água, explica a SRH, foi necessária para executar as medições das guias (encaixes) das comportas dos sifões, etapa que compõe o avanço da obra.
A 1ª cidade planejada: memória e a nova história na reinvenção de Jaguaribara | LEIA MAIS
Sobre a presença de peixes no canal, o sistema SRH também lamentou o ocorrido, mas aponta que “a maior parte das espécies encontradas é de tilápias, e que o sistema estadual de recursos hídricos não realiza controle ou manejo desses peixes”.
O serviço de operação foi retomado normalmente e o nível do canal se encontra “plenamente regularizado”.
Veja nota da SRH na íntegra:
A Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), esclarece que a redução do nível de água no Trecho 01 do Eixão das Águas foi uma operação necessária realizada a pedido do consórcio responsável pelas obras de duplicação do equipamento.
A baixa temporária do nível foi necessária para que as empresas pudessem executar as medições das guias (encaixes) das comportas dos sifões, etapa essencial para o avanço da obra. Para qualquer intervenção desse tipo, é obrigatório que o canal esteja com nível reduzido, garantindo segurança e precisão no serviço.
Sobre a presença de peixes no canal, o sistema SRH lamenta o ocorrido e ressalta que a maior parte das espécies encontradas são tilápias, e que o sistema estadual de recursos hídricos não realiza controle ou manejo desses peixes, uma vez que o canal não é destinado à criação ou reprodução.
A SRH informa ainda que o serviço de operação já foi retomado normalmente e o nível do canal encontra-se plenamente regularizado.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente