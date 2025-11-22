Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo mostra peixes mortos após Canal da Integração esvaziado

Vídeo mostra peixes mortos após esvaziamento do Canal da Integração

A situação foi registrada nesta sexta-feira, 21, com um morador apontando os impactos da redução no trecho. O serviço já foi retomado
Atualizado às Autor Penélope Menezes
Autor
Penélope Menezes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Centenas de peixes mortos boiando no Canal da Integração, parte do Eixão das Águas, em Jaguaribara, chamaram a atenção de um influencer da região nesta sexta-feira, 21. No registro, Juvenal Pinheiro aponta a redução do nível da água como o motivo.

Na cena, Pinheiro afirma que os moradores não foram notificados sobre o esvaziamento e lamenta o ocorrido. Em sua última publicação, atualiza o ocorrido e destaca o retorno da operação, enquanto os peixes são levados pela água.

Em nota, a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), informou que a redução no Trecho 01 do Eixão das Águas foi “uma operação necessária realizada a pedido do consórcio responsável pelas obras de duplicação do equipamento”.

Vídeo mostra peixes mortos após esvaziamento do Canal: entenda caso

A baixa temporária do nível da água, explica a SRH, foi necessária para executar as medições das guias (encaixes) das comportas dos sifões, etapa que compõe o avanço da obra.

A 1ª cidade planejada: memória e a nova história na reinvenção de Jaguaribara | LEIA MAIS

Sobre a presença de peixes no canal, o sistema SRH também lamentou o ocorrido, mas aponta que “a maior parte das espécies encontradas é de tilápias, e que o sistema estadual de recursos hídricos não realiza controle ou manejo desses peixes”.

O serviço de operação foi retomado normalmente e o nível do canal se encontra “plenamente regularizado”.

Veja nota da SRH na íntegra:

A Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), esclarece que a redução do nível de água no Trecho 01 do Eixão das Águas foi uma operação necessária realizada a pedido do consórcio responsável pelas obras de duplicação do equipamento.

A baixa temporária do nível foi necessária para que as empresas pudessem executar as medições das guias (encaixes) das comportas dos sifões, etapa essencial para o avanço da obra. Para qualquer intervenção desse tipo, é obrigatório que o canal esteja com nível reduzido, garantindo segurança e precisão no serviço.

Sobre a presença de peixes no canal, o sistema SRH lamenta o ocorrido e ressalta que a maior parte das espécies encontradas são tilápias, e que o sistema estadual de recursos hídricos não realiza controle ou manejo desses peixes, uma vez que o canal não é destinado à criação ou reprodução.

A SRH informa ainda que o serviço de operação já foi retomado normalmente e o nível do canal encontra-se plenamente regularizado.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar