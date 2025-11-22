Vídeo mostra peixes mortos após Canal da Integração esvaziado

Peixes mortos, boiando após o esvaziamento do Canal da Integração, foram registrados por influenciador da região na sexta-feira, 21 / Crédito: Reprodução/Instagram

Centenas de peixes mortos boiando no Canal da Integração, parte do Eixão das Águas, em Jaguaribara, chamaram a atenção de um influencer da região nesta sexta-feira, 21. No registro, Juvenal Pinheiro aponta a redução do nível da água como o motivo. Na cena, Pinheiro afirma que os moradores não foram notificados sobre o esvaziamento e lamenta o ocorrido. Em sua última publicação, atualiza o ocorrido e destaca o retorno da operação, enquanto os peixes são levados pela água.

Em nota, a Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), informou que a redução no Trecho 01 do Eixão das Águas foi “uma operação necessária realizada a pedido do consórcio responsável pelas obras de duplicação do equipamento”. Vídeo mostra peixes mortos após esvaziamento do Canal: entenda caso

A baixa temporária do nível da água, explica a SRH, foi necessária para executar as medições das guias (encaixes) das comportas dos sifões, etapa que compõe o avanço da obra. A 1ª cidade planejada: memória e a nova história na reinvenção de Jaguaribara | LEIA MAIS

Sobre a presença de peixes no canal, o sistema SRH também lamentou o ocorrido, mas aponta que “a maior parte das espécies encontradas é de tilápias, e que o sistema estadual de recursos hídricos não realiza controle ou manejo desses peixes”.

O serviço de operação foi retomado normalmente e o nível do canal se encontra “plenamente regularizado”. Veja nota da SRH na íntegra: A Secretaria dos Recursos Hídricos (SRH), por meio da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), esclarece que a redução do nível de água no Trecho 01 do Eixão das Águas foi uma operação necessária realizada a pedido do consórcio responsável pelas obras de duplicação do equipamento. A baixa temporária do nível foi necessária para que as empresas pudessem executar as medições das guias (encaixes) das comportas dos sifões, etapa essencial para o avanço da obra. Para qualquer intervenção desse tipo, é obrigatório que o canal esteja com nível reduzido, garantindo segurança e precisão no serviço.