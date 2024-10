Moradores de Itapipoca ficam sem energia elétrica após queda de árvore

Crédito: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará

Na noite dessa quarta-feira, 23, a queda de uma árvore de grande porte sobre uma residência localizada na rua Sebastião Matias, no bairro Picos, deixou grande parte dos moradores sem luz na cidade de Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza.

A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionada por volta das 20h20min para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, identificaram que o tombo da árvore atingiu a fiação da rede pública, interrompendo o fornecimento de energia no bairro de Picos e em outras ruas da vizinhança.

Segundo o CBMCE, a guarnição esperou a chegada de uma equipe da Enel para realizar o desligamento da rede elétrica e averiguar a situação. Além da interrupção do fornecimento de luz, a queda da árvore danificou o telhado de uma casa e uma antena de TV.