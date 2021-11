PRF realiza desvio da BR-222 após tombamento de caminhão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) obteve autorização do Departamento de Trânsito (Detran) e com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para realizar um desvio após a interdição do KM 119,4 da BR-222. No local, houve o tombamento de um caminhão, que causou congestionamento.





A equipe da PRF afirma que o desvio é também para transporte de carga: saindo de Sobral, o veículo de pegar a BR-403 e depois a CE-240, passando por Miraíma com destino a Itapipoca; e depois seguir pela BR-402, saindo em Umirim, na BR-222.

Durante o acidente, a equipe PRF esteve no local realizando a sinalização e orientação de trânsito.

