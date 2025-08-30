Homem é preso por suspeita de sequestrar, matar e ocultar corpo de uma mulher em Irauçuba

Imagem de apoio ilustrativo. A Polícia Civil do Ceará (PC/CE) cumpriu na quinta, 28, o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito em Irauçuba / Crédito: Divulgação SSPDS

Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de envolvimento em um crime de sequestro seguido de homicídio e ocultação de cadáver de uma mulher, de 29 anos, no município de Irauçuba, no Interior do Ceará. Prisão aconteceu na tarde da última quinta-feira, 28.



Corpo da vítima, identificada como Ana Carla, foi encontrado no dia 9 de agosto deste ano, em um terreno baldio da zona rural de Irauçuba, de acordo com o inquérito da Delegacia de Polícia Civil de Itapajé. Segundo a gestão municipal de Irauçuba, cadavér foi liberado ontem, após mais de 20 dias no Instituto Médico Legal (IML) e foi velado nessa sexta-feira, 29. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito em Irauçuba.

O crime também teria sido cometido na mesma cidade, segundo as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE). A SSPDS informa que um dos suspeitos foi identificado e um mandado de prisão foi solicitado após diligências e oitivas. Após ser localizado, ele foi conduzido para a unidade policial, onde os procedimentos foram concluídos. Agora, o homem está à disposição do Poder Judiciário.