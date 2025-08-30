Homem é preso por suspeita de sequestrar, matar e ocultar corpo de uma mulher em Irauçuba

Homem é preso por suspeita de sequestrar, matar e ocultar corpo de uma mulher em IrauçubaCadáver da vítima foi encontrado no dia 9 de agosto em um terreno baldio da zona rural da cidade. As investigações policiais seguirão para capturar outros envolvidos
Um homem de 22 anos foi preso por suspeita de envolvimento em um crime de sequestro seguido de homicídio e ocultação de cadáver de uma mulher, de 29 anos, no município de Irauçuba, no Interior do Ceará. Prisão aconteceu na tarde da última quinta-feira, 28.
Corpo da vítima, identificada como Ana Carla, foi encontrado no dia 9 de agosto deste ano, em um terreno baldio da zona rural de Irauçuba, de acordo com o inquérito da Delegacia de Polícia Civil de Itapajé.
Segundo a gestão municipal de Irauçuba, cadavér foi liberado ontem, após mais de 20 dias no Instituto Médico Legal (IML) e foi velado nessa sexta-feira, 29.
A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) cumpriu mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito em Irauçuba.
O crime também teria sido cometido na mesma cidade, segundo as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS/CE).
A SSPDS informa que um dos suspeitos foi identificado e um mandado de prisão foi solicitado após diligências e oitivas.
Após ser localizado, ele foi conduzido para a unidade policial, onde os procedimentos foram concluídos. Agora, o homem está à disposição do Poder Judiciário.
Conforme a Secretaria, as investigações seguirão para capturar outros envolvidos e elucidar a motivação do crime.