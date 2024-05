Ipaumirim registra maior chuva do Ceará nesta sexta-feira, 3; veja lista

Imagem de apoio ilustrativo: chuvas são causadas por áreas de instabilidade oriundas do Atlântico, atuação de sistemas de brisa, umidade, calor e relevo Crédito: Samuel Setubal

O município de Ipaumirim, localizado a 415 quilômetros (km) de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará entre as 7 horas dessa quinta-feira, 2, e as 7 horas desta sexta-feira, 3, de acordo com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Ao todo, 50 milímetros (mm) caíram sobre a cidade, volume recorde para o período, seguido por Quiterianópolis, com 23 mm, e Iracema, com 22 mm. Pelo menos 21 municípios do Cariri cearense apresentaram chuvas. Este é o maior número de cidades com chuvas desde o dia 23 de abril deste ano, quando 25 localidades registraram precipitação. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As principais chuvas do dia no Estado se espalharam pelo Centro-Sul do Estado. Se somadas, as regiões do Sertão Central e Inhamuns e do Cariri registraram sete das dez maiores precipitações.

A porção norte cearense foi menos atingida pelas chuvas durante o período, com chuvas acima dos 15 mm em apenas três cidades, Fortaleza, Acaraú e Cruz. Previsão do Tempo O cenário das chuvas deve se alterar até o próximo domingo, 5. Segundo a previsão da Funceme, a expectativa é de até o fim desta sexta-feira, 3, o céu varie de parcialmente nublado a sem nuvens em todas as macrorregiões, com chuva isolada em todo o norte do Ceará e baixa possibilidade de precipitações pontuais nas demais áreas. O esperado é semelhante para o sábado, 4, com chuva isolada no norte da Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Litoral Norte. O Maciço de Baturité e a Ibiapaba, regiões que também compõem a fração superior do Estado, apresentam baixa possibilidade de chuvas passageiras.

No domingo, 5, as chuvas devem se restringir ainda mais à faixa litorânea, com registros apenas no Litoral de Fortaleza, no Litoral do Pecém e no Litoral Norte. Os outros pontos seguem com menor chance de precipitações. De acordo com a Funceme, as chuvas dos próximos dias serão causadas por áreas de instabilidade oriundas do Atlântico, além da atuação de sistemas de brisa, umidade, calor e relevo. As maiores temperaturas devem ocorrer em municípios do sul do Vale do Jaguaribe, Sertão Central e Inhamuns e do Cariri, que podem alcançar até 35°C. As mínimas são aguardadas nas regiões de serra, com valores em torno de 18°C. Na Capital e na Região Metropolitana (RMF), a amplitude térmica deve se estender entre 24°C e 32°C.

Maiores chuvas do dia*: Ipaumirim: 50 mm

Quiterianópolis: 23 mm

Iracema: 22 mm

Crateús: 20 mm

Jucás: 19.8 mm

Cruz: 18 mm

Fortaleza: 17.6 mm

Umari: 16 mm

Milagres: 16 mm

Saboeiro: 16 mm