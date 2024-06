Caminhão do Cidadão vai para Independência com serviço de emissão de identidade

O Caminhão do Cidadão vai oferecer serviço de emissão da Carteira de Identidade Nacional à população do município de Independência, que fica a 306,04 km de Fortaleza. O serviço vai estar na Praça da Igreja Matriz, entre os dias de 1° a 6 de julho, com atendimento das 8h às 17h.

De acordo com o Ministério Público do Ceará, os atendimentos à população serão realizados por ordem de chegada. Serão oferecidas diariamente 60 senhas, após a equipe do Caminhão do Cidadão realizar triagem.

O prazo de entrega das carteiras de identidade será informado à pessoa no ato da expedição do documento. O recebimento será na sede da Promotoria de Justiça do município, localizado na Rua do Cruzeiro, nº 200, das 8h às 11h e das 13h às 16h.