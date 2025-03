Polícia apreende 13 motocicletas usadas em rolezinhos em Iguatu

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) apreendeu 13 motos usadas em competições ilegais, conhecidas como "rolezinhos", em Iguatu , a 388,82 km de Fortaleza .

Trabalho policial ocorreu por meio da operação "Zero Grau", que visa desarticular grupo criminoso que realiza práticas do tipo, marcadas e divulgadas por meio de perfis nas redes sociais.

Policiais civis realizaram a ação de apreensão das motos junto a uma equipe do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran).

De acordo com Marcos Sandro, delegado da Regional de Iguatu, participantes realizam movimentos arriscados. "Nessas manobras perigosas eles fazem a manobra conhecida como 'grau', também praticando rolezinhos nas cidades em alta velocidade", diz o representante.

Um dos suspeitos estava portando uma pequena quantidade de entorpecentes e o outro foi autuado por resistência.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Regional de Iguatu: (88) 3581-0307

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br