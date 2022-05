Simulação de ataque a banco: veja imagens da operação policial no Interior do Ceará

O objetivo da operação foi aprimorar os trabalhos das Forças de Segurança do Ceará no atendimento a esse tipo de ocorrência

A agência do Banco do Brasil de Iguatu e as ruas do entrono foram palco para o 1º Treinamento Simulado de Ações Contra Ataques às Instituições Financeiras, conduzido pela Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol). A operação montou um cenário fidedigno dos acontecimentos de ações criminosas deste tipo, ajudando os órgãos de segurança a produzirem um protocolo de atuação das forças policiais. A intensa movimentação policial chamou atenção dos moradores. A simulação ocorreu na noite dessa quarta-feira, 11, e se estendeu até as 3h da manhã.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a população foi previamente avisada acerca do simulado, fazendo com que muitos curiosos estivessem no local. Logo que a ação policial acabou, houve aplausos por parte dos cidadãos. “Foram realizados diversos estudos de casos concretos ocorridos aqui no nosso estado e em todo o Brasil e, diante desses estudos, a gente avaliou qual seria a importância de cada instituição de segurança pública no enfrentamento e na prevenção a esse tipo de ação criminosa”, disse em nota.

O delegado geral da Polícia Civil do Estado do Ceará, Sérgio Pereira dos Santos, que esteve no momento do simulado, destacou a importância dessa estrutura coesa existente no combate aos grupos criminosos. “Foram realizados diversos estudos de casos concretos ocorridos aqui no nosso estado e em todo o Brasil e, diante desses estudos, a gente avaliou qual seria a importância de cada instituição de segurança pública no enfrentamento e na prevenção a esse tipo de ação criminosa”, disse em nota.

“A partir de tudo isso aqui, montaremos um protocolo. A Secretaria da Segurança Pública juntará tudo o que foi pensado e planejado pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros e pela Perícia Forense”, explicou em nota o coordenador da Coordenadoria Geral de Operações da PMCE, coronel George Stephenson.





A SSPDS informou que foram utilizados, pela Polícia Militar, equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e também do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) da PMCE.

Já pela Polícia Civil, foram empregados investigadores da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), da Delegacia Regional de Iguatu e também da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Também participaram profissionais da Copol da SSPDS, bem como das coordenadorias Integradas de Operações de Segurança (Ciops), de Inteligência (Coin) e de Operações Aéreas (Ciopaer).



