Postes atrapalham trânsito em via pública de Horizonte

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as estruturas situadas no meio da estrada, dificultando a passagem de motoristas

Para evitar acidentes na área, um aviso de "atenção" foi escrito na pista. A situação incomum tem repercutido nas redes sociais e chamado atenção de quem passa no local.

Dois postes localizados na avenida Manoel Pereira, no município de Horizonte , distante 45 km de Fortaleza, têm atrapalhado o trânsito da localidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as estruturas situadas no meio da estrada, dificultando a passagem de motoristas.

Procurada pelo O POVO, a Enel informou que "não recebeu nenhuma solicitação de orçamento ou pagamento por parte da Prefeitura de Horizonte para a readequação dos postes da avenida Manoel Pereira". A empresa também esclareceu que "aguarda o pedido para seguir com elaboração do orçamento do projeto".

O POVO também procurou a prefeitura do município, por meio de mensagens encaminhadas via WhatsApp e ligação. A matéria será atualizada quando as demandas forem atualizadas.