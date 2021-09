Jovem escoteiro morre afogado em Hidrolândia

O corpo do rapaz foi encontrado por agentes do Corpo de Bombeiros de Ipueiras, que realizaram buscas por 1h30min

Um jovem de 19 anos morreu afogado no último domingo, 26, na zona rural do município de Hidrolândia, distante 259 km de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar (CMBCE) de Ipueiras foi acionado para atender a ocorrência que teria acontecido às 10h30min na Fazenda Serrote do Pote. A vítima teria caído de um barco e não sabia nadar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas duraram 1h30min e não foi necessário o uso de equipamentos de mergulho. O corpo do rapaz, identificado como Raimundo Magalhães Paulino, conhecido como “Alemão” ou ”Neto Filho”, foi encontrado por volta das 15 horas.

Raimundo era natural de Santa Quitéria e fazia parte do 20º Grupo Escoteiro do município (GESQ). Em nota, o GESQ lamentou a morte do jovem: “Nosso irmão escoteiro partiu para o eterno acampamento”, escreveu.

