Pousada dos Capuchinhos é alvo de golpes virtuais em Guaramiranga

A Pousada dos Capuchinhos, que funciona há mais de 90 anos em Guaramiranga, vem sendo alvo de golpes virtuais. O crime está ocorrendo pela rede social Instagram, onde perfis fakes começaram a se passar pela pousada e divulgar sorteios e ofertas falsas de hospedagens gratuitas. Algumas pessoas que caíram no golpe tiveram as suas contas hackeadas após informarem um código que foi enviado por WhatsApp ou SMS.



O gerente da pousada, Frei Thiago, detalha como os golpistas estão entrando em contato com as vítimas. “Algumas pessoas começaram a nos relatar que estavam recebendo textos de promoções e diárias totalmente gratuitas junto com um link. Um casal recebeu a mensagem e clicou no link, automaticamente teve sua conta pessoal hackeada, por esse acesso os golpistas aplicaram golpe em outras pessoas”, informa o gerente. De acordo com Frei Thiago, o primeiro golpe virtual aconteceu em setembro de 2023 e voltou ocorrer novamente no começo desse ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O advogado do caso, Renato Moreira de Abrantes, ressalta que é de extrema importância conferir as informações que são recebidas no espaço virtual para evitar que golpes aconteçam.