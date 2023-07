Incêndio atinge madeireira em Fortim e deixa estoque parcialmente destruído

Causas do sinistro ainda são desconhecidas. Cerca de 15 mil litros de água foram usados para debelar as chamas

Um incêndio atingiu uma madeireira no município de Fortim, a 134 quilômetros de Fortaleza, neste sábado, 22. O fogo começou no fim da tarde e foi controlado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 20h15min. As chamas destruíram parte da mercadoria armazenada no local, mas não houve feridos.

O caseiro que mora num cômodo ao lado da madeireira notou o surgimento das chamas e imediatamente acionou os militares. Cerca de 15 mil litros de água foram usados para debelar as chamas, segundo tenente Thiago, chefe da guarnição.

Um caminhão pipa da Prefeitura auxiliou os bombeiros na operação. O local armazenava madeiras dos tipos angelim pedra, maçaranduba, muiracatiara e eucalipto. Os bombeiros conseguiram evitar que o fogo se alastrasse e salvaram parte do estoque. As circunstâncias do incêndio serão apuradas pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce).