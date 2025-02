Complexo da Fiocruz no Eusébio deve ter obras iniciadas em março

Fortaleza- CE, Brasil, 24-02-25:Prefeito do Eusébio, Dr. Junior, participa do Jogo Político. (Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO). / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

As obras do Complexo Tecnológico em Insumos Estratégicos (CTIE), instalado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), devem ter início em março próximo. Informação sobre o equipamento, do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), foi divulgada pelo prefeito Dr. Júnior (PRD) nesta segunda-feira, 24, durante participação no podcast Jogo Político, do O POVO. Conforme o gestor, atividades vão gerar mais de quatro mil empregos e previsão é que primeiros biofármacos da unidade sejam comercializados em 2031. Ele também destacou que o Município já prepara profissionais para o setor.

"Existe um alinhamento com a escola profissionalizante. Alguns cursos de lá estão voltados para área de biotecnologia e é uma demanda que vai surgir para os próprios centros de formação, para atender essa mão de obra especializada principalmente na área de biofármacos", explicou o prefeito.